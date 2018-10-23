段宜康提8理由批「宗教基本法」 網友驚：真的太離譜

「宗教基本法」草案由國民黨立委王金平、黃昭順、馬文君及民進黨立委林岱樺提案，連署人包括國、民、親、無黨籍等33名立委，今有多名民進黨立委陸續撤簽連署。（網友提供）

2018-10-23 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕由國民黨立委王金平、黃昭順、馬文君與民進黨立委林岱樺共同提案的《宗教基本法》草案，因內容涉及諸多爭議，引發外界批評，排案的內政委員會召委黃昭順則因此宣布取消24日的審查。而民進黨立委段宜康也舉出8個反對《宗教基本法》的理由，強調「我們不會讓這個荒謬至極的法案過關！」

王金平版《宗教基本法》草案，連署人包括國、民、親、無黨籍等33名立委。原排定明（24日）在立法院內政委員會進行審查，草案內容確立「聖俗分離原則」，但法案相關內容引發爭議，今午召委黃昭順通知變更議程，明內政委員會改為邀請「內政部長徐國勇業務報告」，確定將不審查《宗教基本法》草案。

對此，段宜康今也在臉書批評《宗教基本法》是「荒謬至極」，並提出該法案的8項問題，分別是「佔用國有地就地合法」、「凌駕國土規範之上」、「不受洗錢防制法規範」、「剝奪兒童自主權」、「若遇糾紛或改選爭議，法院不得調解」、「可以違反公共安全、消防安全；可以任意經營殯葬設施」、「放生成為合法的宗教活動」與「宗教可以公然違反性別原則，例如反同」等等。

段宜康直言，《宗教基本法》就是讓宗教超越憲法原則、社會公平、保障個人選擇的權利等現代民主國家基本價值，他強調「我們不會讓這個荒謬至極的法案過關」。

文章PO出後引起許多網友討論，有人驚呼「真的太離譜了！！」、「越看越誇張，這些立委到底腦袋有沒有問題」，也有人痛批「離譜荒謬至極！」、「通過還得了 任何人都可以藉宗教之名行已之欲」、「荒唐至極的法案，看了都令人生氣」。