學者：美國軍艦台海航行將常態化

2018-10-23 17:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國兩艘軍艦昨航經台灣海峽，中正大學社會科學院院長兼國家安全研究中心主任宋學文認為，美中衝突已由貿易戰逐漸升級為全面性競爭，而美國在印太戰略，以及處理南海、經貿議題，逐漸看重台灣的地位，預料美國軍艦的台海航行也將會常態化。

宋學文研判，美國對台海和平穩定，未來會有更多、更積極的行動，這顯示台灣並非單獨面對中國的壓力，很多事件發展都會受到國際關注與連結。此次也傳出美國航空母艦「雷根號」，從台灣東部的太平洋海域北上，等於台灣東西海域同時有美國軍艦航行，如果屬實，美方這次動作無異是「加碼升級」。

宋學文分析，美中衝突已累積多年，升級到全面性的競爭，除爭奪亞太、印太領導權外，同時涉及國際經貿與安全議題的規則制定。美國現已在經貿上制定新規則，與墨西哥、加拿大達成「美墨加協定（USMCA）」，以取代過去的北美自由貿易協定（NAFTA）；美國未來在安全議題，也會制定新的遊戲規則，並看重台灣的角色。

台大政治系副教授陳世民指出，今年9月底，美中軍艦在南海險釀衝突，當時中國解放軍飛彈驅逐艦「蘭州號」逼近美軍驅逐艦「迪凱特號」，兩艦距離最近時僅41公尺，這起事件是中國挑戰美國宣稱的「自由航行權」。美國白宮國家安全顧問波頓因此警告北京，若再對美軍船艦海上挑釁，美軍將按照「交戰規則」行使自衛權。

陳世民說，北京視台灣為中國的一部分，企圖把台海「內海化」，把台海當成勢力範圍。而美國這次也再一次用具體行動，堅持其所主張的「自由航行權」，包括在南海與台海的海域，美方並不認為這個行動違反任何一個國家的主權。

陳世民也預測，美國會把台海航行常態化，但是否更頻繁出現，還是要看後續局勢，包括下月底舉行的二十國集團（G20）高峰會，美國總統川普與中國領導人習近平可望會面，未來美中關係是否和緩，會是觀察重點。

至於中國此次對美軍艦航行台海保持低調，陳世民分析，美國下月6日即將期中大選，中國希望川普挫敗，以改變對中國的強硬政策，因此現在盡量節制，避免配合川普政府的政治操作。