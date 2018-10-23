楊文科抗議地價稅調漲 徐欣瑩陣營批：角色錯亂自相矛盾

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩陣營的徐柑妹（中）、徐國振（左）、陳程振（右）同聲批評楊文科是角色錯亂、愚弄縣民。（徐欣瑩陣營提供）

2018-10-23 17:52

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣地價稅調漲引發民怨，民國黨縣長候選人徐欣瑩陣營發言人陳程振說，民國106年新竹縣地價稅評議委員會的主席，就是由前副縣長楊文科擔任，他代表邱鏡淳縣長主持會議一手主導調漲地價稅，竟在引發民怨後，反過來帶頭抗議縣政府，根本是角色錯亂、自相矛盾，企圖愚弄縣民、推卸責任。

擔任徐欣瑩姊妹後援會會長的前副縣長徐柑妹，還原縣府調漲地價稅的決策過程說，副縣長代表縣長來主導各項財務工作，包括這次的地價稅調漲，既然當主席當然就知道會議的決議，現在假裝不知情，根本是欺騙縣民。

徐欣瑩競選總部總幹事徐國振曾擔任過新竹縣前建設局局長、觀光旅遊處處長、農業處處長、行政處處長、原民處處長、計畫處處長，他強調，楊文科自己抗議自己的決策實在太誇張，「難道是在欺騙邱縣長、出賣邱縣長嗎？我真不明白，民眾會自己明白的。」

徐欣瑩陣營說，承擔責任是帶領縣政的首要條件，對於楊文科逃避責任自相矛盾的表現，期望縣民看清楚。

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