林佳龍是宗教基本法修法先驅？網友疑想帶風向遭打臉

2018-10-23 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王金平、黃昭順、馬文君及民進黨立委林岱樺提案「宗教基本法」草案，但因內容涉及諸多爭議，引發外界批評。有網友今（23）日提到，台中市長林佳龍才是宗教基本法修法先驅，疑似意圖誤導帶風向，但馬上被另名網友打臉，指出兩個草案「天差地遠」。

一名網友今日下午在PTT發文稱，林佳龍在擔任立法委員時，也曾提出與現在鬧出爭議的「宗教基本法」草案類似的法案，要讓宮廟佔領國有地5年，國家就要賣給他，即林版本「宗教團體法」第20條明定，「宗教法人於本法施行前已繼續使用公有非公用土地從事宗教活動滿五年者，得檢具相關證明文件，報經主管機關核轉土地管理機關，依公產管理法規辦理讓售」。

但馬上有網友發文反駁，貼出林佳龍等人在2012年提出「宗教團體法」草案詳細內容的連結，指出提案原因是當年規範宗教的法律僅有「監督寺廟條例」，當時其他宗教根本就不受控，有必要有一個新法。

針對林佳龍版本的第20條，這名網友指出，草案是說符合條件可以申請辦理買地，但「人家是可以選擇不賣阿」；林佳龍版第21條也明訂，要詳細記錄會計事項，按期編造收支報告，「有像這個新的版本，完全超脫國法控制嗎？天差地遠」。

網友指出，王金平版本有幾點最為人詬病，包括放生不需許可；聖俗分離原則，讓政府、司法不得介入、干涉；可用相同宗教信仰當作聘僱條件；16歲前的信仰由父母決定；財務完全自主，遺產繼承不受民法管理；現有一切用地就地合法，往後想蓋什麼就怎麼蓋。網友痛批，這個草案「根本不受各種法律控管」。

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