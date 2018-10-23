九合一大選將至 法務部長：賄選情資近3000件

2018-10-23 16:57

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一大選距今僅剩32天，法務部長蔡清祥指出，目前接獲賄選的相關情資將近3000件，各地檢署已分他字案或偵字案偵辦的有2021件，經檢察官偵查後犯行明確被起訴的則有16件；蔡強調：「檢、警、調、政風都已經準備好了」，呼籲全國民眾共同淨化本次選舉，不要有金錢、暴力介入，保有台灣珍貴的民主價值，並鼓勵民眾勇於檢舉，最高可獲得1000萬元獎金。

台北地檢署今舉辦「純淨人聲 乾淨選風」反賄選宣導活動暨記者會，由檢察長邢泰釗率領台北市警察局長陳嘉昌、調查局台北市調查處處長萬家佛、台北市政府政風處處長沈鳳樑等「檢、警、調、政風」代表，手持球棒將賄選態樣結構體打垮，並帶領民眾一起高喊：「抓賄選 一機一相 一袋一千萬」口號。

由於台鐵前天發生嚴重事故，活動開始前，主持人帶領現場人員默哀一分鐘；法務部長蔡清祥致詞時也說，今天除了在這裡祈福之外，也用嚴肅的心情辦理反賄選行動，經過這起事件，我們感受到應該珍惜目前所擁有的，包括台灣最珍貴的民主價值，呼籲大家共同淨化這次選舉，不要有金錢、暴力介入。

北檢檢察長邢泰釗則表示，普悠瑪號出軌造成嚴重傷亡，案件剛發生時，有人質疑是否公共工程的品質發生問題，工程品質與公務人員的廉能密不可分，經營之神王永慶曾說：「買票就是貪污的開端」，買票會選出不好的政治人物，影響到廉能政治，影響公共工程品質，透過各單位的戮力合作查賄，才能不負人民期待。

本次活動除了邀請更生人樂團「夢啟動二人組」、拉縴人經典歌手，以及音樂家李讓、金墨雨共同參與反賄選宣導，還找來曾以「陽婆婆」角色紅極一時的知名資深藝人陽帆共襄盛舉，陽帆並受邀擔任反賄選宣導大使，現場演唱「揚帆」與「藍與黑」等經典老歌，鼓勵民眾都能成為反賄尖兵。