停止競選還一堆網路謠言 劉世芳籲民眾協助澄清

2018-10-23 19:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因普悠瑪事故，高雄市長藍、綠候選人都停止競選行程，但網路抹黑謠言依舊滿天飛，立委劉世芳不解說：「說好的停止一切競選活動，為何還在網上傳播抹黑高雄的不實謠言？」，呼籲民眾協助澄清。

劉世芳表示，這兩天競選活動停止，但網路上的抹黑訊息仍持續不斷，例如下面這封：「我的好朋友，在高雄市政府上班超過25年，麻煩我轉PO以下，很重要的訊息。 請各位好朋友們幫忙廣傳，陳菊為什麼說高雄不能輸？因為韓國瑜如果進去當市長，所有沒有公開的弊案都會有答案了！ 」

抹黑高雄的謠言包含以下幾種，劉世芳強調，想了解慶富掏空286億是怎麼回事？ 司法已經於今年2月12日，還給高市府公道，查無不法。詳情可查閱https://goo.gl/oVKG7F。

針對「高雄氣爆捐了46億，怎麼不能公開」的謠言？劉世芳表示， 善款運用透明公開在網頁上，誰都可以查。網址如下https://goo.gl/ja2hDN。

另針對「所有工程為什麼都是3家固定得標」？ 劉世芳強調「這是另一個謠言」，高市府新聞稿說明這麼多年來，這3家只有各標得市府一件工程。工程標案從中央到地方都查的這麼嚴，強烈懷疑你朋友不在市政府工作。

可詳閱https://goo.gl/cvdeMr。

至於下面這個謠言：「為什麼重大硬體建設幾乎是馬英九補助，給了2100億，陳菊怎麼還負債3000億！」可參考https://goo.gl/m7moRm。

劉世芳除呼籲民眾協助澄清這些謠言，也提醒抹黑者，假訊息、假新聞亂傳，會被檢舉送法辦的。