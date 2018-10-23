不滿楊翠列席 藍委佔領備詢台杯葛

國民黨立委吳志揚等人抗議促轉會代理主委楊翠是非法代理，要求不得列席備詢。（記者王藝菘攝）

2018-10-23 16:58

首次上稿：16:31

更新時間：16:58

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今天下午進行司法及法制組質詢，在輪到國民黨立委吳志揚質詢時，吳志揚、孔文吉、許毓仁等人不滿促轉會代理主委楊翠列席，要求楊翠離席，佔領行政院長賴清德的備詢台杯葛，會議主席、立法院副院長蔡其昌只能宣佈休息，在民進黨團溝通後，楊翠以「因公請假」名義離開議場，會議才得以恢復進行。

國民黨立委稱，昨日朝野協商結果有要求楊翠離席。蔡其昌表示，早上已經宣讀過朝野協商結論，當時沒有委員有表示疑異，現在是質詢時間，如果各委員有不同的看法，歡迎在質詢時發揮，但一個人不質詢卻杯葛所有人，「民主政治不是這樣子的」，對於吳志揚的杯葛方式，他不能接受。

在經民進黨團溝通後，楊翠以「因公請假」的名義離開議場，國民黨立委才結束杯葛，吳志揚上台質詢時說，楊翠剛剛坐在議場與法制不符，他剛剛提的是秩序問題。

吳志揚說，促轉條例規定，行政院長任命時就必須講誰是主委、誰是副主委，應由行政院長提名，經立院同意後才能上任，相較中選會主委出缺，由其他委員互推，公平會則由行政院長指定委員一人擔任，正、副主委出缺都有規定，促轉會反而沒有，唯一的正辦就是請行政院長再提名。