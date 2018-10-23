各國支持台加入CPTPP？外交部：現階段談不到此事

澳洲參議院上週通過跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），成為第4個通過該協定成員國。（法新社檔案照）

2018-10-23 16:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲上週三通過跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），成為第4個通過該協定成員國，紐西蘭及越南近期內可望跟進。外交部今天亦表示，根據評估，12月時可能達到6國通過國內程序門檻，使CPTPP於明年2月自動生效。但外交部也坦言，目前各國還談不到對新會員加入的態度，我方仍在積極推案、遊說中。

墨西哥、日本和新加坡均已通過CPTPP國內程序，根據CPTPP規定，6個以上成員國完成國內程序的60天後，CPTPP將自動生效。澳洲參議院上週三也通過CPTPP，成為第4個通過該協定成員國，越南與紐西蘭近期也陸續表示，可望於11月、12月通過國內程序。

國經司副司長蔡允中今天出席外交部例會時說，CPTPP時間急迫，我方評估12月會完成6國通過國內程序門檻，約到明年2月時，CPTPP就會自動生效。生效後各國才會進入如何運作、管理、以及第二輪談判等階段。

蔡允中也說，外交部與各部會正積極合作推案，爭取台灣加入CPTPP。以國經司來說，每週彙整11成員國進度與我駐外單位遊說作為，撰擬報告上呈，務求「非加入不可」，否則會對台灣「產生很大挑戰」。

至於有哪些成員國支持我方加入？蔡允中坦言，現階段不論問哪國，對方都知道、也歡迎表達興趣，但目前他們最急迫的是讓CPTPP生效，還談不到對新會員加入的態度。