中桃新興城市座談會 林佳龍、鄭文燦互換台中花博卡、桃園市民卡

2018-10-23 15:05

〔記者張菁雅／台中報導〕「2018中桃新興城市座談會」今日在台中花博后里森林園區登場，台中市長林佳龍與桃園市長鄭文燦互換「台中花博卡」及「桃園市民卡」，宣布花博期間兩市市民憑卡至貼有「桃園市市民卡X台中市花博卡」貼紙商家，即共享跨市優惠。

「中桃新興城市座談會」今年邁入第3年，台中市府團隊與桃園市府團隊在進行交流前，林佳龍先陪同鄭文燦參觀后里森林園區「發現館」，兩人也互相交換「台中花博卡」與「桃園市民卡」，花博期間，台中及桃園市民只要持卡至貼有「桃園市市民卡X台中市花博卡」貼紙商家，就能享受優惠，目前兩市已有超過上千家特約商店加入，包括萊爾富、和運租車、肯德基、必勝客、麗寶樂園、華納威秀、永豐棧、嘉味軒、九個太陽等。

此外，12月10至14日為台中花博「桃園縣市週」，桃園市民可享花博門票半價優惠。

林佳龍表示，台中與桃園是台灣最充滿希望的新興城市，彼此有類似性，也面臨很多挑戰，他與鄭文燦在城市治理上有許多共同理念，因此決定每年舉辦中桃新興城市論壇，彼此交流合作，對兩個城市、甚至台灣的整體發展都很好。

林佳龍也說，很多人覺得花博園區沒有很多花，實際上，台中花博是花藝、園藝的博覽會，尤其花博園區之一的外埔，是台灣農業科技發展很進步的地方，市府希望透過花博把台灣最美好的地方呈現出來。

鄭文燦則表示，桃園剛辦完農業博覽會，農博規模比花博小很多，當成一個小小的平台，展現台灣農業的各種可能性，農博也賣米、賣菜、賣花、賣茶葉，呈現農業的循環經濟、在地生活、科技與生態的各種關係；而花博的企圖心更大，要透過大型活動帶動城市成長，他在參觀過程中，看到台中的魅力，台中在科技、人文、生態價值的思考，也看到了台灣的價值，相信這會是空前未有、最成功的花博。