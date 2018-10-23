國民黨聲請停止追徵11.4億元 黨產會：有違公共利益。（資料照）

2018-10-23 14:49

〔記者溫于德／台北報導〕黨產會日前藉「國民黨不當取得舊中央黨部追徵案」聽證會，認定國民黨以「佔借租買賣」方式，違法使用該大樓，追徵出售不當黨產共11.4億元；但國民黨不服，提行政訴訟並聲請停止執行。台北高等行政法院今就停止執行部分開庭審理，國民黨律師說，黨產會追徵將逼得被資遣黨工無法取得資遣費，但黨產會律師認為，勞工債權應由國民黨循正常可運用黨產支付，否則若為支付私人債權而忽略國家債權，有違公共利益。

國民黨舊中央黨部大樓出售後改名為張榮發基金大樓，位於台北市中山南路11號。

黨產會整理出國民黨借用期間有三大不合法，其一是1949年至1967年間無償佔用，其二是無視「國有財產法」規定借用僅限政府機關、軍隊或學校，其三是借用期限僅3個月，國民黨卻長達兩年；今年5月決定追徵。

國民黨不服，聲請停止執行；委任律師張少騰稍早說，目前國民黨不動產帳面上約30億元，而黨產會去年已追徵8.6億元（指轉帳撥用458筆國有土地），該國家債權已由行政執行署強制執行中，但本案會再追加11.4億元，兩筆債權加總共計20億元，加上後續可能還有一筆7.8億元的大孝大樓追徵案，若均遭執行，恐會無法支付已被資遣的勞工債務約26億元，盼法官考量後裁定本件停止執行。

但黨產會律師黃旭田反駁，依行政訴訟法相關規定，聲請停止執行需有難以回復之損害，但國民黨本來在民事債務上就必須付出財產，因此無法看出本案執行後會有何難以回復情形，再者，國民黨之於國家屬於公法債權，屬私法債權的勞工債權則應由國民黨循正常可運用的黨產支付，若為讓勞工追償而使國家無法追討，也不符合公共利益。

黨產會律師賴秉詳也說，權衡國家債權實現與勞工債權實現，考量公共利益後，應以國家債權為優先，以落實黨產條例「公平競爭」精神。

律師張少騰庭後表示，行政執行署、黨產會若一定要執行國民黨黨產，將逼舊有國民黨勞工無法順利取得退休金、資遣費，因此盼法官考量後，同意停止執行。