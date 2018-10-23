排審有爭議「宗教基本法」草案 黃昭順說話了

2018-10-23 15:07

〔記者林良昇／台北報導〕立法院內政委員會原排定明天審查國民黨立委王金平、黃昭順、馬文君及民進黨立委林岱樺提案「宗教基本法」草案，但因內容涉及諸多爭議，引發外界批評，排案的內政委員會召委黃昭順發出新聞稿表示，為了不讓台灣的宗教再度被「污名化」、「政治化」。因此，將取消明日的「宗教基本法草案」審查，並澄清該法不是圖利任何團體或個人。

黃昭順發出聲明稿表示，世界上沒有幾個國家有「宗教法」，第九屆第五會期立法院6月三讀《財團法人法》，立法過程中，宗教團體是否應納入管制，強制其財務透明，引發爭論，最後通過條文，並未將宗教團體納管。

黃昭順指出，希望能推動及提出合於我國憲法及合乎國情的一個宗教法案，且各宗教界、法學、財政等多位專家、學者也希望能制定一個管理與保障宗教自由平等精神之法案。

聲明稿指出，22日內政委員會有立委質詢時指出，大陸統戰台灣透過宗教交流洗錢，因宗教財團法人不必公布財產來源及用途，因此大陸以宗教交流洗錢方式，資助台灣特定宮廟如大甲鎮瀾宮，在於宗教紅利，鎮瀾宮在天津、北港朝天宮在廈門、鹿港天后宮在昆山各建有分靈廟，群眾捐款以及涉及周遭土地開發，都有龐大利益。

黃昭順針對這樣的指控很難過，為了不讓台灣的宗教再度被「污名化」、「政治化」。因此，將取消明日的「宗教基本法草案」審查，但在此澄清本法將不是圖利任何團體或個人。

黃昭順聲明表示：

一、「宗教基本法」是中性、全面、整體的基本法案，是國家表達對於宗教政策的一個基本原則跟態度，立法本身應以國際上認同的普世價值為依歸。

二、宗教基本法的立法精神，主要在維護信仰自由、宗教自由與國家制度的平衡，內容應屬原則性綱領性的說明，至於不同的主張可以表達不同的意見與建議，立法院委員會審查的時候，應該秉持上面這些原則做總體思維，作出圓滿均衡的決定。

三、「宗教基本法」的訂定，是中性的、是整體也是長遠的，希望宗教基本法的訂定，對所有的民眾，無關乎政黨、族群、性別、乃至信仰的差異，都能同樣受到利益；對國家、社會、民眾的長期穩定利益與生命的成長都能夠有所貢獻！

四、希望各界都能夠抱持永續利他的動機與思維，提出的建言能夠超越兩端的思維與對立，在國際認同的普世價值上建立共識，彼此在全體民眾的共同利益的目標下，能理性和諧的討論與廣泛的交換意見，由立法院做出圓滿的溝通與整合，並獲致最周延的條文，這將是全國人民之福，也是全世界人類之福！

五、期盼在宗教基本法的制定過程，我們共同成功做一次沒有對立、沒有排他、沒有鬥爭、沒有挑撥、非政治的理性對話與溝通，建立一個這人類可以共享的價值與未來！