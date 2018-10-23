舉發黑心燕麥！黃文玲、魏明谷砲口對準王惠美

無黨黃文玲拿出具名舉發大統長基過往販賣黑心燕麥的公文，給對手民進黨魏明谷。（記者張聰秋攝）

2018-10-23 14:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕離選舉只剩33天，彰化縣長選情越打越熱鬧，無黨籍候選人黃文玲，繼續猛攻食安，今天她質疑對手國民黨候選人王惠美當門神，涉嫌替販賣黑心燕麥的大統長基業者關說，她跑到縣府堵民進黨候選人魏明谷，緊牽起魏明谷的手，要求縣府1週內徹查，魏、黃兩人當眾上演「手牽手打選戰」戲碼，王惠美陣營毫不看在眼裡，透過競選總部秘書陳幼莉冷冷回應說，「之前都已經表達過了，謝謝大家的關心」。

早在2014年大統長基違反食安法規遭彰化縣衛生局勒令歇業，建設處工業科當時依照工廠管理輔導法撤銷大統長基工廠登記，鹿港廠和線西廠同時撤銷廠登，業者迄今未再重新申請廠登，目前工廠歇業；對於已不存在的工廠，又要查察舊案，黃文玲競選總部新聞聯絡人蕭是程表示，食安法、詐欺的追訴時效都是20年，工廠關閉有犯罪還是一樣要追查，不會因為關廠就沒有法律責任。

黃文玲具名舉發大統長基違反食安法規新事證，她說，2013年，大統長基公司向財團法人醫藥工業技術發展中心申請查驗「大統鮮味澳洲大燕麥片」登記為健康食品，藥技中心查驗後發現大統長基的燕麥片2006年到2009年原料並非如其名稱來自澳洲，卻來自國內供應商供應，審核未過，大統長基反請王惠美去向藥技中心關說希望重做檢驗，黃文玲質疑，大統販賣來路不明的燕麥片，業者不只是賣黑心油，更可能是賣黑心燕麥。

今早，魏明谷要參加縣府社會處於中庭舉行「彰化傳耆音樂劇小紅帽的百歲趴」記者會，黃文玲時間算得很準，順利在縣府1樓電梯口堵到人，她拿著舉發公文問魏明谷「縣府是主管機關，要去查大統長基販賣黑心燕麥片、為大統長基關說的門神」，魏明谷用台語回她說「我甲你讚聲啦！」、「你做律師可以移送法辦，也可以去舉發！」黃文玲再逼問「我又不是主管機關，我若做縣長我就去查，大統長基這個你到底要不要查？」，「你是主管機關，1週內可查出嗎？」魏明谷台語回說：「要查、會查。」、「感謝妳，我們一起來捍衛縣民的健康！」

黃文玲眼見魏明谷轉身欲前往另一場活動記者會，緊跟在後抓、牽起魏明谷的手，要求限時徹查。魏明谷接下黃文玲舉發事證並指出，「王惠美委員當民意代表的時候關說，又接受政治獻金，那當縣長會包庇，那還得了？！所以我們（指縣府）要查。」

事後，衛生局長葉彥伯表示，大統長基早已遭勒令停業，所有違法產品和食品當時都已全部銷毀，目前關廠、也無實體可檢驗，這次事件牽涉健康和進口食品，這兩部分主管權責單位在中央衛福部，衛生局收到具名檢舉事證，已依照受理民眾檢舉案件標準流程，移請衛福部食藥署處理。

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