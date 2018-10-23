勇哥物語指「不想選就是要選」 柯P：這很奇怪...

2018-10-23 12:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統陳水扁今透過「新勇哥物語」表示，「『真的很不想選』就是要選的意思。如果連任失敗，柯文哲一定參選2020總統。」台北市長柯文哲今早出席AVR學校開幕儀式後受訪被問及看法，他直呼「這很奇怪」，就像人家問你說「你愛不愛他」，你說不愛他，人家說就是「你要愛他」的意思。

由於柯下午將參觀公宅展，但外界質疑柯市府公宅政策不斷跳票。對此，柯解釋，目標是確定，最重要的是內部有在討論，超過三個月沒有使用的空屋有80萬戶、超過一年的也有60萬戶，整個台灣的居住政策還是要思考怎麼重整；針對空屋雖有推出包租代管，但釋出的量還是不夠，因此要從稅制等各種方法下手。

此外，國民黨立委蔣萬安日前接受廣播專訪，指柯的「兩岸一家親」言論吸走藍營約兩成票，柯聞言嗤笑說「這也是很奇怪的題目」，不過每天做自己就好。至於蔣萬安稱黨內民調，柯、丁只差5％？柯表示，民調是迷思也是科學，應該要公佈加權怎麼做；每個媒體做的民調雖然有機構效應，還是可以分析，但選舉的事不要問他，他的態度就是每天這樣過日子。

柯文哲日前風光替大同區「台灣新文化運動紀念館」開幕，卻遭市議員顏若芳踢爆根本還沒驗收完成，質疑是為了選舉倉促上路。柯僅說，驗收完才可以付尾款，跟開幕沒有直接關係。