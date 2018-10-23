中壢元化路地下道封閉引反彈 陳學聖：鄭文燦只為做秀開工

2018-10-23 11:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區元化路地下道封閉後站往前站的機車道，引發民怨，機車族痛批市政毫無章法，原計畫先行封閉前往後的汽車道，卻因汽車車主反彈，改封後往前的機車道，國民黨桃園市長候選人陳學聖今日直指對手鄭文燦缺乏通盤考量的智慧，只為做秀開工，更不該為了選舉考量而犧牲機車族朋友。

陳學聖認為，鄭文燦4年執政，重大建設不是停擺就是跳票，「假動工 真造勢」的騙局接二連三上演。為因應桃園機場捷運延伸中壢火車站工程與鐵路地下化先導工程計畫封閉元化路地下道，今年年中市府就不斷的放出地下道要封閉的消息，理應有充足的把握，但如今市民卻見證，鄭文燦又是說一套做一套。其差無比施政效率，就是犧牲機車族朋友的用路權。

中壢選區市議員魯明哲也說，元化路地下道今年年中就掛出公告計畫分四階段封閉，依序為機車前站往後站、汽車前站往後站、機車後站往前站、汽車後站往前站。但是9月22日封閉前往後機車道後，市府就將告示板上的封路期程計畫用膠帶遮掩，按計劃理應先封閉前往後的汽車道，但20日竟跳過汽車道，無預警封閉後往前的機車道，市府原訂的封閉期程，草率地用膠帶貼住，就可以不算數。到底真的要動工，還是要做秀？市民真被鄭文燦耍得團團轉，政策反覆。

陳學聖表示，桃園機場捷運A21環北站，到A23中壢車站延伸線工程，短短約2公里，卻因機電工程標案10度流標，且台鐵要地下化，影響機捷路線，原預計今年通車，最快2028年才能通車。這對桃園市民來說至少得等10年，感覺相當沉痛，交通黑暗更可能因計畫的變更遙遙無期，而這也應證執政者缺乏遠見及通盤考量所造至的後遺症。