陳建仁批新北每萬人病床數6都之末 朱立倫：請過去衛生署長道歉

對於副總統陳建仁日前批評新北市每萬人病床數居六都之末，新北市長朱立倫今天回擊說，應該請過去的衛生署長和行政院長向市民道歉。（記者賴筱桐攝）

2018-10-23 11:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕副總統陳建仁日前出席耕莘醫院50週年院慶，批評新北市醫療資源不足，每萬人病床數居6都之末，新北市長朱立倫今天回擊說，新北市升格以前，過去的衛生署（現衛福部）與行政院把新北市人口密集區併入台北市的醫療分區，導致新北無法增設病床，應該請過去的衛生署長和行政院長向市民道歉。

關於陳建仁提及新北市每萬人病床數6都最低，朱立倫今天在市政會議表示，「這毫無疑問，不用陳副總統說我都知道。」原因在於2010年新北市升格以前，早期的衛生署與行政院把新北市的板橋、中和、永和、新莊、三重、蘆洲等區域，都併入台北市的醫療分區，這是事實。

朱立倫抨擊說，「過去的衛生署長與行政院長應該要先跟台北縣民和新北市民道歉」，把新北市當作台北市的邊陲，不讓新北設置病床，因為都以台北市為中心，做為台北市的分區，要申請病床難上加難。朱立倫暗批時任衛生署長的陳建仁與行政院長游錫堃。

朱立倫表示，他上任後運用過去擔任行政院副院長的經驗多方協調，希望讓新北市民獲得足夠的醫療資源，並感謝時任衛生署長的楊志良與衛福部長邱文達一起努力，在2010年9月將醫療網重新劃分，新北市得以增設病床，包括亞東醫院擴床、興建聯合醫院三重院區急重症大樓、新設輔大醫院與土城醫院等，逐一獲核定通過，共增設3000多床，未來還有新的床位可以增加。