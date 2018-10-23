嘉義張明達競總開張 翁章梁站台上演大和解

嘉義縣議會議長張明達（左2）、番路鄉長林清根（右2）競總今天開張，立委陳明文（中）、蔡易餘（右1）、民進黨提名嘉義縣長候選人翁章梁（左1）上台讚聲，綠營展現大團結氣勢。（記者曾迺強攝）

2018-10-23 11:40

〔記者曾迺強／嘉義報導〕尋求連任的民進黨嘉義縣議會議長張明達、番路鄉長林清根今天在番路鄉成立競選總部，民進黨提名嘉義縣長候選人翁章梁前往站台，翁章梁說，與張明達在今年3月黨內縣長結果出爐初選後，只用30秒就和解，達成共同領導嘉縣進步的共識；初選支持翁的立委陳明文、蔡易餘也上台疾聲呼籲，讓張明達、翁章梁服務嘉縣，是民進黨共同目標。

張明達、林清根團隊今天在張明達服務處前廣場舉行競選總部成立大會，副議長陳怡岳、議員林沐惠、石信忠、何子凡、張貴忠、曾亮哲、黃嫈珺、蔡鼎三、副縣長李明岳等人前往致意，現場湧入逾500名支持者，相當熱鬧。

陳明文說，張明達在擔任副議長、議長期間政通人和，從今天各界踴躍出席情況來看，可看出張做人非常成功，目前聽聞爭取連任及力拚新席次的議員候選人，都支持張明達續任議長。

張明達說，今年3月縣長黨內初選輸給翁章梁，依黨內機制，「阿達仔必須支持翁章梁選縣長」；他說，翁章梁勝選機率高，會全力支持翁章梁，嘉縣山區資源少，兩人會共同協助山區建設。

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