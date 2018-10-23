國民黨屏東縣黨部大樓，二拍再度流標。（記者葉永騫攝）

2018-10-23 11:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部大樓今天在屏東地方法院進行第2拍，底標5261萬6千元，但因為大樓有租約到116年，法院不點交，因此再度流標，將在減價後擇日第3拍。

屏東地方法院今天對位於屏東市的國民黨屏東縣黨部大樓進行第2拍，該大樓土地使用分區為住宅區，面積762平方公尺，建物為4層樓、有地下室，合計建坪約2452平方公尺，拍賣保證金為1052萬4000元，建築物本身有增建部分沒有辦理登記，所以該部分拍定後不能移轉所有權登記，且4樓部分天花板損壞，下雨會漏水，而1樓的部分承租給立委柯志恩辦公室到116年，還有9年的時間，有經過法院公證，因此不點交，但也使得買家興趣缺缺，上午拍賣無人投標，再度以流標收場

屏東地方法院指出，第2拍流標後將再打8折擇日再進行第3拍，金額將再減約1千萬元，大約4200多萬元，由於價格更加便宜，可能會吸引買家的標購。

國民黨縣黨部主委廖婉汝表示，縣黨部大樓平時就提供多個團體及社團使用，有些是租借、有些是免費使用，大部分都沒有向法院公證，只有柯志恩辦公室有進行法院公證，因此柯志恩辦公室的租約是具有法律的效力，想購買黨部大樓的人得想清楚。