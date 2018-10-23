有錢被疑拒繳黨職併公職溢領金 國民黨行管會：帳戶餘額不足

國民黨行管會主委邱大展。（資料照）

2018-10-23 11:32

〔記者施曉光／台北報導〕針對外界質疑國民黨有錢，卻拒繳黨職併公職溢領金，國民黨行管會今天上午澄清指出，該黨目前因黨職併公職案，遭追討的金額為六百八十九萬五千一百三十三元，雖該黨受凍結的永豐銀行帳戶尚有餘款約六百六十三萬元，但實不足以支付黨職併公職溢領金。

國民黨行管會指出，黨職併公職有一定的時空背景，也符合當時的法令依據，現在竟以溯及既往的法令追討，國民黨實在無法認同，該黨雖然財務困難，但對於應付的法定義務款項，絕對依法繳納，而且該黨後續仍有相關法定義務的款項必須繳納，例如地價稅、房屋稅等其他各地方政府的稅款，但該黨受凍結的永豐銀行帳戶餘款，支付後續金額，實在是杯水車薪，加上黨產會不斷以拙劣的手段用行政處分追徵已達二十餘億元，使該黨遭到執行署強制執行，以目前黨的財務狀況，根本無力負擔，因此絕非如綠營民代所說國民黨拒繳。

行管會並指出，黨職併公職案的權責單位應為銓敘部及地方政府，對於黨產會越俎代庖，透過媒體放話，國民黨認為就是意圖將黨產會升格為「東廠」，對於黨產會發言人刻意扭曲國民黨拒繳黨職併公職罰金，並對外放話國民黨有錢不繳，想以抹黑、潑糞的方式，以政治操作影響國民黨選情，國民黨除了嚴正駁斥之外，對其作為也深感不齒。

行管會表示，為支付法定義務款項，國民黨將向黨產會申請動用中投及欣裕台公司應給付該黨的現金股利用以繳納，並呼籲黨產會中投及欣裕台目前仍未移轉為國有，所有權還是國民黨所有，股利也應歸該黨所有，因此國民黨以此給付黨產條例第九條所述法定義務，實為合法、合理之舉，黨產會不應刻意阻饒。