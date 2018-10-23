普悠瑪翻車死傷慘重 吳敦義明首播節目喊卡

國民黨主席吳敦義。（資料照）

2018-10-23 11:16

〔記者施曉光／台北報導〕由於台鐵普悠瑪翻車重大事故，國民黨前天宣布暫停一切選舉活動，原本預定明天上午由該黨主席吳敦義親上火線的新開直播節目「仗義執言，團長零距離」首播，昨天也在吳敦義要求下緊急喊卡，不過該黨明天要到彰化縣舉行的「行動中常會」仍將照常舉行，但原本是為該黨彰化縣長候選人王惠美造勢的中常會，幕僚單位已建議安排默哀等儀式，並儘量低調舉行。

隨九合一選戰逐漸進入白熱化階段，國民黨原本把中央助選團團長、黨魁吳敦義視為「選戰利器」，打算從明天投票前倒數三十日的開始，透過該黨臉書粉絲專頁推出「仗義執言，團長零距離」直播節目，由吳敦義每天親上火線扮演「名嘴」，針對各項選戰議題、選情分析做評論，拉抬藍軍全台選情，不過由於普悠瑪翻車意外，還未首播就先暫停，至於何時重新開播，目前尚未確定，將待吳敦義指示後再行辦理。

黨內人士指出，雖然前天吳敦義宣布停止選舉活動，但從今天起，各地方將採「因地制宜」方式辦理，像宜、花、東等三縣與普悠瑪事件相關的地區，仍待進行善後工作，因此恢復選舉活動的時間就會比較久，至於比較無關的中南部地區，則適當地狀況辦理，像今天國民黨高雄市議員蔡武宏競選總部活動仍然舉行，但改為祈福大會的形態，國民黨高雄市長候選人韓國瑜則出席誦讀「心經」。

此外，國民黨明天在彰化縣為王惠美造勢而舉行的「行動中常會」，雖仍如期舉行，將預定安排默哀儀式，黨內人士並指出，王惠美選情領先對手，因此原本就不希望「行動中常會」造勢安排的太高調。

黨內人士質疑，民進黨雖然也宣布暫停選舉活動，但綠營候選人私下還是選舉活動照樣進行，唯一沒做的只是身上沒有穿上競選背心。