以核養綠公投 今可望過關成為第10案公投

「以核養綠」公投案敗部復活，可望成為今年第10案公投。圖為「以核養綠」公投領銜人黃士修（左）日前將數十箱連署書送交中選會。（資料照）

2018-10-23 11:13

〔記者李欣芳／台北報導〕「以核養綠」公投案敗部復活，可望成為今年第10案公投，中選會17日已將以核養綠公投約2.4萬份補提連署書送交戶政機關查對，並要求今天中午前先函覆部分結果，查對結果今天將揭曉，由於以核養綠公投僅需2326份合格連署書就可達到28萬1745份的成案門檻，預料這項公投查核結果可望過關。

以核養綠公投團隊表示，中選會今天中午前會得到第2批2.4萬份連署書的戶政查對結果，並已獲委員會授權直接公告成案併大選與否，「我們有絕對的信心，查對合格的數字一定超過2326張，達到成案門檻」，今天下午3時將在中選會大門口，對中選會審查結果作出回應，並說明下一步的行動。

中選會已公告9案公投綁大選投票，以核養綠是唯一一件查核結果未超過門檻，中選會依法通知「補提」。不過，提案領銜人黃士修卻是依台北高等行政法院的裁定理由，進行9月13日的第二階段公投連署書「再送件」。

中選會17日下午完成以核養綠補提的連署人名冊點收，送交戶政機關查對，並發布新聞稿指出，「為利公投案於24日前成案」，要求戶政機關23日中午前先函覆部分結果。

以核養綠公投先前查核結果，合格份數為27萬9419份，距成案門檻的28萬1745份，僅需2326份。