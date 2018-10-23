侯友宜臨時取消今晚淡大講座 蘇貞昌明照規劃出席

2018-10-23 10:27

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜原定今（23日）晚赴淡江大學擔任「淡江公民計畫」講座講者，主辦單位淡江大學學生會今天凌晨臨時發出通知，宣布侯友宜以普悠瑪事故為由暫停選舉活動，故而臨時取消該講座，未來再視時間配合；該講座報名人數已達216人，報名參加的學生難掩失望，強調校園內本就是保持選舉中立，該講座的定位從來就不是一個選舉活動。

侯友宜以普悠瑪事故為該場講座延後舉行的理由；淡江大學學生會代侯友宜競選團隊發布訊息的同時也發出聲明表示，普悠瑪事故淡江大學學生會同感哀傷，替逝者默哀，為傷者祈福；學生權益與福利捍衛、提升是淡江大學學生會所堅持，該場次講座無限期延期，淡江大學學生會向所有報名學生和全校致上最深歉意。

本來規劃參加今晚講座的學生表示，校園在選舉活動中本就是保持中立，這場講座從不定位是個選舉活動，學生對於普悠瑪事故同感難過，表達哀傷的方式有很多種，侯友宜出席後和學生一起默哀也是一種，了解淡江大學學生會對講座的規劃費了很多心，8月開始就和對方溝通，途中經過很多協調，對於臨時取消真的很失望；雖然侯友宜方面強調後續會再配合時間，不過這次已經失了誠信，對於所謂的「延後舉行」，學生們其實抱持很大的問號。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌為明（24日）天安排講者，其競選辦公室發言人黃韋鈞指出，該活動由學生會規劃已久，且是世代間相互交流的好機會，蘇貞昌會依照原定安排規劃出席，不會讓學生失望。

侯友宜競選辦公室聲明如下：「因發生普悠瑪列車重大意外事件，全國上下都團結希望提供協助，也共同集氣期盼傷者早日復元。所以各地的競選及公開活動都暫停。侯友宜競選辦公室因此主動跟淡江大學學生會溝通，希望把星期二晚上校內演講活動往後延，未來再配合學生會的時間，侯友宜一定出席。造成學生會的困擾，十分抱歉。」