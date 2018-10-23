質疑《宗教基本法》草案爭議多 黃國昌：不能扭曲宗教自由

針對《宗教基本法》草案條文爭議，黃國昌強調若是連宗教組織、財物、人事都可以超越現行法令，台灣民主法治基礎將被破壞殆盡。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-23 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕《宗教基本法》草案由國民黨籍的王金平、黃昭順、馬文君以及民進黨籍的林岱樺等立委聯合提案，內政委員會預定24日審議，但草案內容頗有爭議，明定宗教事務主管機關應保障宗教自由，不得介入宗教教務；法院也不得調解宗教法人教制、傳統事務以及組織及人事任免。對此，時代力量黨團今舉辦記者會，黨主席黃國昌強調，若是連宗教組織、財物、人事都可以超越現行法令，台灣民主法治基礎將被破壞殆盡。

黃國昌指出，《宗教基本法》內容十分荒謬，並以先前被作為五星旗基地的彰化縣碧雲禪寺為例，強調若是按照《宗教基本法》規範，即使碧雲禪寺是違建，國家也只能就地合法，試問人民和社會能接受這樣的內容嗎？

黃國昌指出，該草案保護宗教為名，實際卻超越行政、司法及立法，不僅排除《國土計畫法》，對於非法佔用國有地等也有「就地合法」的條款，若是連宗教組織、財物、人事都可以超越現行法令，台灣的民主法治基礎將被破壞殆盡。

黃國昌強調，針對藉由宗教力量提升精神層次，以及讓國家向上的力量，時力黨團群力支持與尊重，但絕不是以這樣的方式來扭曲宗教自由內涵，讓宗教成為超越司法、不受管控的組織，這樣的規範方式只會讓宗教自由蒙上不白之冤。黃國昌也呼籲「慎重考慮撤案」，因為沒有必要討論荒謬的條文內容，若內政委員會召委明天仍要執意排審，時力黨團明早將在內政委員會提出程序動議，要求退回院會。