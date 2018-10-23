美艦「常規」航行台海 賴清德爆：2015年就有10次

美國軍艦昨天再次現身台灣海峽，行政院長賴清德今表示，這是美國常規的演訓活動，並罕見具體地說「2015年就有10次之多」。圖為伯克級飛彈驅逐艦「柯蒂斯．威爾伯號（USS DDG 54）」（見圖）22日通過台灣海峽。（取自USS Curtis Wilbur DDG 54臉書）

2018-10-23 09:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國軍艦昨天再次現身台灣海峽，並由我國防部主動公布消息。行政院長賴清德今天上午對此表示，台灣尊重美國在國際海域通行的權利，也肯定美國為區域和平所做的努力。賴清德也說，這是美國常規的演訓活動，並罕見具體地說「2015年就有10次之多」。

美國政府昨除再度派出兩艘軍艦由南向北航經台灣海峽，同一時間，美國航空母艦「雷根號」，也在台灣東部的太平洋海域北上。美艦刻意放慢航行速度，自昨天凌晨進入台海到昨晚8、9點間方駛離。高層透露，美國就是要向中國彰顯「台海與南海自由航行一樣」，成為美軍在印太海域活動的一部分，將是「新常態」。

賴清德今天上午在立院施政總質詢前受訪，回答美國軍艦航行問題時說，台灣尊重美國在國際海域通行的權利，也肯定美國在亞太區域為和平所做的努力。賴清德並說明，這屬於美國常規演訓活動，不是只有最近、其實歷年都有進行，更罕見具體指出，「2015年就有10次之多」。

國防部昨晚主動發布訊息，公開兩艘美國軍艦昨自鵝鑾鼻海域，由南向北航經台灣海峽，國防部均依規定全程掌握、應對。根據CNN報導，兩艘都搭載神盾戰鬥系統，一艘為提康德羅加級安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam CG-54），另外一艘為伯克級柯蒂斯．威爾伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur DDG-54）。美國官員透露，多艘中國軍艦尾隨美艦，但均保持安全距離。

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