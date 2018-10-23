柯P不想選總統？阿扁：他說不想選就是要選

2018-10-23 09:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕阿扁今透過新勇哥物語推斷，柯文哲說他真的很不想選（總統），就是要選的意思！

美國彭博新聞10月19日刊登專訪柯文哲文章，勇弟引述柯文哲說法，指台灣是美中兩大強權間的籌碼，台灣只是貨架上的商品，我們自己要有清楚的認識。

勇哥解析，台灣如果是商品，市長就不是東西？台灣雖小、卻是主權獨立的偉大國家，美中兩強都打台灣牌，更顯台灣在國際戰略地位的重要，中國最「愛」台灣，美國不會放棄台灣，美台是最佳的戰略夥伴、價值夥伴和安全夥伴。

勇弟指出，當被問到是否認為川普可能出賣台灣時，柯市長毫不遲疑地回答：Of course（當然）。

勇哥表示，1895年，中國出賣過台灣，美國現在則保護台灣，台灣跟美國買武器兼買保險，但台灣人民需自立自強，團結真有力，才不怕被出賣；要注意的是，台北市長沒有權力出賣台灣，台灣總統則是有可能的！

勇弟說，被問到是否參選總統時，柯文哲表示真的很不想選，要不是這個國家這麼不正常！

勇哥推斷，「真的很不想選」就是要選的意思！如果連任失敗，柯文哲一定參選2020總統，如果連任成功，2018是2020的前哨戰，一個人打敗藍綠二大黨，更是夯到最高點！柯如何保證都不能信！