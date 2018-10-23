高雄又老又窮？中山大學副教授製圖打臉

「2017年老年人口比例」。（取自葉高華臉書）

2018-10-23 08:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜老愛把「高雄又老又窮」掛在嘴邊，事實真相如何？中山大學社會系副教授葉高華根據政府統計數字，製作「2017年老年人口比例」、「2018年第二季低收入戶人口占比」2張圖表，完全打臉韓的說法。

葉高華是台灣大學地理學博士，目前是中山大學社會系副教授，研究領域包含歷史學、地理學、社會學的統合性研究，也是「地圖會說話」部落格作者。

葉高華根據內政部戶政司的統計，製作第一張圖表是「2017年老年人口比例」，高雄市占比是14.2％，老年人口比例在列表的20縣市中，與嘉義市並列第6低，比台北市的16.4％低很多。

葉高華在臉書說：「要比老，高雄還輸台北一截。」他強調，是許多年輕人設籍台北市，以領取較高的生育補助，已使台北市的老年人口比例被低估。

另一張根據衛福部統計、製作的「2018年第二季低收入戶人口占比」圖表，高雄市占比約1.48％，也比台北市的1.68%％。

葉高華說，比低收入戶，高雄又輸台北。看平均數，台北當然比較有錢，但是只看平均數，看不出台北窮人也很多。

但葉高華補充說，各縣市低收入戶標準，隨著最低生活費而調整，目前每月所得門檻：台北市16157元、新北市14385元、桃園市13692元、台中市13813元、高雄市12941元、其他縣市12388元。換言之，月入15K在台北市算低收，在高雄市不算，因為同樣的收入，在台北市生活比較貧困。