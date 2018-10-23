美軍艦通過台灣海峽 專家：台美合作向中國發出訊號

美軍太平洋艦隊證實，提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）」2日通過台灣海峽。（擷取自美國海軍官網）

2018-10-23 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府22日傳派出2艘軍艦由南向北航經台灣海峽，美國國防部證實這項消息，並指此行動為美國對「自由與開放的印太」的承諾。華府智庫「2049計畫室」研究員易思安認為，美軍此舉為明智之舉，有鑑於中國對台灣的軍事擴張，美國應該讓軍艦在台灣海峽巡邏成為例行性行動，而此次行動可能為美國和台灣合作，向中國發出明確訊號。

易思安（Ian Easton）在推特上表示，希望美國軍艦巡邏台灣海峽能再次成為例行性的行動。他說，「有鑑於中國對台灣的軍事擴張，美國應該這麼做，壞處是，美國的戰略競爭者中國不會喜歡這件事，北京將會抗議；好處是，我們的對手不會喜歡！」

易思安接受《中央社》訪問時指出，中國是美國具掠奪性的戰略競爭者，北京不會樂見美軍的行動，且會表達抗議，但做中國不喜歡的事，就是美國的根本利益。易思安說，美軍軍艦航行台海，能讓台灣在受到威脅和孤立的情況下減少脆弱，這是明智之舉。

他還猜測，這次行動為美國和台灣團隊合作，釋出明確訊號讓中國知道，台灣海峽是國際水域，美國和台灣不會隱藏在台海的行動。