賭很大！苦苓「神預測」六都這些人當選 引網路論戰

2018-10-22 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選將近，各界都傳出自己心目中的選情預測，著名的作家苦苓日前也在臉書上預測這次選舉，還排出最新的六都首長名單，還自信揚言如果明天就是投票日，那麼當選人絕對是如自己預測的一樣，貼文一出，馬上引起各界正反論戰。

苦苓昨天在臉書PO文預測最新的六都首長當選名單，自認如果明天立即投票，那麼依台北、新北、桃園、台中、台南及高雄的順序，當選的會是柯文哲、蘇貞昌、鄭文燦、盧秀燕、黃偉哲及韓國瑜。他也強調他的分析不帶個人意見，純粹以客觀中立的立場分析時勢。

苦伶分析：

台北市選情柯文哲可以說是大勢已定，因為他「站穩不統不獨、不藍不綠的中間最大塊，每天只要不三不四的說些胡話，就可以穏占媒體版面」。苦苓直指藍營丁守中積弱不振、綠營姚文智欲振乏力。

新北市藍營候選人侯友宜拒絕辯論讓外界認為他怯戰，而且選舉方式不如綠營蘇貞昌的文宣、網站來得年輕，而且蘇貞昌年紀大了還到處走透透，也是感動了不少人。

桃園市鄭文燦本來就遙遙領先。

台中市林佳龍先前因為軍公教年金改革、拆BRT卻解決不了台灣大道的塞車等問題，被選民詬病，苦苓認為藍營盧秀燕就算沒戰鬥力也能贏，除非林佳龍能把台中花博給辦好，否則恐怕無翻身機會。

台南市綠營候選人黃偉哲雖有弊案纏身，但一直被壓住，始終炒作不起來，反觀藍營高恩博對選舉感覺已經生疏，至於無黨籍的林義豐雖然成為選舉新寵，但大多都是空氣票，因此不會有什麼大變化

最後高雄市，苦苓指出陳其邁錯估高雄基本盤，其實綠派選民沒有比藍派多多少，還有陳一直以為自己可以繼承前市長陳樹菊的選票，但其實花媽在任期間風評沒有到很好，還被譏諷「懶菊」，因此花媽越是幫忙站台，對陳其邁而言越不利。反觀韓國瑜成功製造「弱者形象」，更顯得陳以大欺小。

有網友覺得苦苓神預測，但也有不少網友表示「有空分析這些東西，好好監督執政黨做好可以？」、 「做人還是安份些好，不要7788的去做一些評論」、「你說的會準你可以去夜市算命了」、「如果到時候猜錯了你要不要退出娛樂界？」