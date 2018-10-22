美艦再度過台海 總統府：樂見有助區域安全穩定的努力

國防部今晚主動發布今天又有兩艘美國軍艦通過台海。圖為美國海軍伯克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89），曾在7月十行經台海。（擷取自美國海軍官網）

2018-10-22 22:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕國防部今晚表示，二艘美艦今日自鵝鑾鼻海域由南向北航經台灣海峽，對於美國軍艦再度通過台海；總統府表示，我國一向重視台海及區域的和平穩定，身為國際社會負責任的一員，台灣將持續致力於兩岸現狀的維持，確保亞太地區和平、繁榮及發展，我們樂見各種有助於區域安全穩定的努力。