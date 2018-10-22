國台辦否認介入選舉還反咬民進黨 陸委會回擊籲尊重民主

2018-10-22 21:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國介入、影響台灣年底選舉，調查局長呂文忠在近日本報專訪時進一步透露，中國確實有金援國內特定的候選人；但國台辦今天稱「這種說法純屬捏造」，更反批民進黨「政治操弄」。陸委會晚間回擊國台辦「慣常統戰分化且製造事端影響台灣選情」，強調台灣民主體制不容侵犯，中國大陸應尊重台灣民主。

調查局長呂文忠在本報今日出刊的專訪中指出，中國確實有金援台灣特定候選人，介入台灣年底九合一選舉，調查局已蒐證及掌握，正立案偵辦中。

中國國台辦發言人馬曉光今天下午回應，稱「這種說法純屬捏造」。馬曉光說，中國大陸從來不介入台灣選舉，並反批民進黨當局上台以來，蓄意在兩岸間製造矛盾，造謠、抹黑中國大陸，升高兩岸敵意對立，「是民進黨當局謀取選舉利益慣用的政治操弄手法」。

陸委會今天晚間則引用我國政治獻金法及刑法相關規定，指出境外勢力不得對我選舉候選人、團體提供政治獻金，或以非法方式介入我方選舉。法務部調查局也已對外說明，有關案件已由司法檢調機關依法查辦中，「本會不表示意見」。

陸委會強調，我政府高度重視並將全力維護年底選舉的公平與公正，由選務主管機關及檢警調等機關強化因應作為，避免選舉遭外力不當干預，破壞台灣民主體制運作。

陸委會也回擊國台辦說，中共當局「慣常利用兩岸交流平台進行統戰分化」，及在台灣選舉前藉機製造事端，過去更以對台軍演及嚴詞批判，企圖干擾或影響選情，「台灣民眾對此手段非常反感」。陸委會正告中國大陸，「台灣民主體制不容侵犯」，政府會強化相關預防與人員安全管理作為，以確保年底選舉在公平、公正基礎上進行。

陸委會也呼籲中國大陸應正視兩岸現實，「尊重及學習台灣民主選舉制度」，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務，更應尊重台灣民主選舉機制及人民自由選舉的權利。