王金平版《宗教基本法》將審查 黃國昌批「荒謬」

時代力量籍的黃國昌立委（見圖）在臉書發文痛批《宗教基本法》草案，認為「內容如此荒謬的法案，令人難以置信。」（資料照）

2018-10-22 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕由國民黨籍的王金平、黃昭順與馬文君等立委，以及民進黨籍的林岱樺立委聯合提案的《宗教基本法》草案，目前已順利付委，內政委員會預定24日審議；不過部分內容引發外界質疑，不只規定政府無權干涉宗教團體內務，甚至所有的宗教活動也都「豁免」政府監督與現行法律管制，質疑該法案將「聖俗分離原則」無限上綱，是否凌駕於憲法之上；日前時代力量籍立委黃國昌痛批，此法太荒謬，審這種案子只是浪費委員會時間。

綜合媒體報導，根據《宗教基本法》草案，法條確立「聖俗分離原則」，處理宗教事務之主管機關，應尊重宗教自由、尊重宗教團體或宗教法人之傳統、獨特性，不得介入宗教事務；法院也不得介入宗教法人的人事任免，也不得調解與干涉；而宗教法人也擁有「財務自主權」，民法與其他的相關公益社團及財團法人之主管機關監督，皆不適用於宗教法人與宗教團體；

黃國昌在臉書發文痛批：「提出一部內容如此荒謬的法案，令人難以置信。」他指出，他相信大家都尊重、也都支持「宗教自由」，但提案讓宗教超越法令、「above the law」，只會適得其反，呼籲提案委員主動撤案，不要浪費時間；並希望內政委員會不如審「地政三法」，貫徹實價登錄、促進居住正義，才是真正讓人民有感、讓下一代有未來的改革。