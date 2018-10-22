福衛特展開幕 陳建仁：台美合作太空中最精準的溫度計

總統府「福衛系列衛星特展」開展，副總統陳建仁（見圖左）表示，太空中心努力克服困難，福衛五號今年9月正式營運衛星影像，代表台灣的太空發展又達到新的里程碑，選在這個時候舉辦「福衛系列衛星特展」再好不過。（資料照，記者朱沛雄攝）

2018-10-22 18:06

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日下午出席總統府「福衛系列衛星特展」開展儀式，說明福衛系列衛星象徵台灣太空發展的里程碑，並期盼本次展覽能夠為總統府開放參觀的展示內容帶來科學氣息，同時也宣示政府對於台灣太空科技永續發展的決心與支持。

副總統首先歡迎大家來到「大家的總統府」。他表示，很高興能在總統府主持「福衛系列衛星特展」的開展儀式，去年8月25日我國第一顆完全自製的福爾摩沙衛星五號發射，當時相當受到國人的矚目。雖然過程曾經發生影像不夠清晰的問題，但太空中心努力克服困難，今年9月21日開始正式營運衛星影像，這代表著台灣的太空發展又達到新的里程碑。他認為，選在這個時候舉辦「福衛系列衛星特展」，實在再好不過。

副總統指出，本特展首先是介紹台灣太空發展的過去、現在與未來。台灣自1991年開始執行國家太空科技發展長程計畫至今，所發展的衛星包含科學衛星、遙測衛星以及氣象衛星。

其中，福衛一號是科學衛星，於1999年發射，2004年除役，是我國第一顆自主擁有的衛星。福衛一號計畫執行的成功，代表著我國太空科技發展的新視野，也使台灣成為世界上少數能夠自主研發全衛星系統能力的國家。

副總統也向大家介紹遙測衛星，他指出，遙測衛星最大的優點是能在太空中短時間內取得大範圍的影像，提供相關單位進行資源探勘、土地變遷以及防災、救災等各方面的運用。

我國第一顆遙測衛星－福衛二號於2004年發射，運行12年後在2016年除役，台灣自主研發的福衛五號從去年接續任務，繼續守護台灣及整個世界。在這個展場裡，也可以看到福衛二號及福衛五號自太空中攝影的世界各地影像。「你們可以看看你家在什麼地方。」

副總統進一步說明，福衛三號則是大型的台美合作計畫，是由六顆的微衛星組成的氣象衛星群，在國際上享有「太空中最精準的溫度計」的美譽，目前仍在運行中。而預計接替福衛三號的福衛七號，主要探測中低緯度區域，配合硬體的進步，福衛七號發射後可以和福衛三號聯合提供更密集的氣象資料，更準確、即時提供極端天氣的預報。

陳建仁表示，本次的特展，除了靜態展示，也透過衛星模型、大量影音、畫面及互動遊戲，介紹台灣目前擁有的衛星及其任務，除了為總統府開放參觀的展示內容帶來科學氣息外，也再次向國人宣示，政府對於台灣太空科技永續發展的決心與支持。

副總統也期盼，透過這樣的展覽，能夠讓台灣的年輕人及小朋友更嚮往太空科技，並成為太空探索行列的好夥伴。他認為，這不僅具有教育意義，也能鼓勵年輕人在太空的志業上，一起探索，並且一起研發。