朝野黨團共識 賴揆1個月內提普悠瑪事故專案報告

翻覆普悠瑪車頭吊出鐵軌外暫置。（記者朱沛雄攝）

2018-10-22 17:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對普悠瑪事故意外，立法院各黨團今於朝野黨團協商共識，1個月內邀請行政院長賴清德率同相關部會首長列席，提出有關1021普悠瑪事故等東部交通輸運問題作專案報告並備質詢。

質詢時間由民進黨黨團、國民黨黨團各2小時、時代力量黨團及親民黨黨團各45分鐘進行，質詢順序依國民黨黨團、民進黨黨團、親民黨黨團、時代力量黨團之順序輪流交叉方式進行，依例授權議事處辦理。

立法院長蘇嘉全今召開朝野協商，研商「108年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」相關事宜。

各黨團共識，國民黨黨團針對「108年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」之復議案，予以撤回。10月26日（星期五）及10月30日（星期二）邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告108年度施政計畫、「108年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」編製經過並備質詢。

10月26日（星期五）開預算案報告後，隨即針對108年度施政計畫、「108年度中央政府總預算案」進行質詢，10月30日（星期二）針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」進行質詢。各日質詢人數為20人，分別由民進黨黨團推派9人、國民黨黨團推派7人、時代力量黨團及親民黨黨團各推派2人進行，質詢順序依時、國、民、親為之，質詢順序依例授權議事處辦理。