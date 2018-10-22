新竹市議會三讀通過明年度預算 共刪6900萬

2018-10-22 14:23

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會今天審議竹市明年度總預算，經黨團協商，最後三讀通過，共刪減6900萬元，刪減比例為0.34%，明年度總預算歲出原編204.31億元，經刪減後，最後通過的歲出總預算為203.62億元，其中資本支出預算為46億元，占歲出總預算22.57%，是近10年新高，市府將投入棒球場新建、新竹漁人碼頭水環境改善、補助中小學冷氣設備等建設。

新竹市議會今天審議市府總預算，副議長許修睿請國民黨、民進黨和新民意問政聯盟3個黨團先行協商，國民黨團原堅持刪8000萬元，經黨團協商，最後同意刪減6900萬元，其中包括文化局1000萬元的活動經費，最後副議長許修睿敲槌三讀通過明年度總預算。

新竹市府主計處長蘇文樹表示，刪減的項目為文化局藝文推廣計畫中打造城市特色的活動，包括兒童藝術節、新竹味市集和藝術藝文季等原編3400萬元，刪減1000萬元後為2400萬。

另刪減債務付息3000萬元及第二預備金2900萬元，總共刪減6900萬元，佔歲出總預算比例為0.34%，最後通過的歲出總預算為203.62億元。

主計處表示，新竹市108年度總預算歲出為203.62億元，資本支出46億元，主要用於改善道路橋樑工程、水利工程、污水下水道工程、打通瓶頸巷道及教育建設工程等攸關城市發展的基礎建設。

資本支出項目有公道三新闢道路工程安置拆遷戶購地費3.61億元、竹市東勢大排水質淨化工程及竹市隆恩圳污水截流工程1.75億元、市立棒球場新建工程第一期經費1.84億元、新竹漁人碼頭水環境改善計畫2.53億元與補助中小學冷氣設備1.5億元的「降溫計畫」。

主計處表示，市府遵守財政紀律，將每一分錢發揮最大效益，這幾年也成功向中央爭取超過100億元的競爭型經費，推動多項市政建設，其中資本支出除是近十年新高，包括重陽敬老津貼、老人年金、共餐食堂、免費假牙和健檢等社會福利預算，也都已通過，市府將持續建設新竹並兼重福利服務等政策。