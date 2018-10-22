「鐵路事故行政調查小組」成立 賴揆：普悠瑪全面安全體檢

台鐵普悠瑪號列車21日在新馬車站出軌翻覆，造成造成18人死亡，上百人輕重傷，行政院今日成立「1021鐵路事故行政調查小組」，並將針對普悠瑪列車全面安全體檢。（資料照）

2018-10-22 14:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台鐵普悠瑪6432次列車昨日在宜蘭新馬站發生出軌翻覆意外，造成18人死亡。行政院今日成立「1021鐵路事故行政調查小組」，並將針對普悠瑪列車全面安全體檢。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，針對普悠瑪列車事故，行政院長賴清德今日在政務會議上做出5項指示。

第一、儘速調查，行政院正式成立「1021鐵路事故行政調查小組」；第二、針對普悠瑪列車進行全面安全體檢；第三、現階段普悠瑪行駛期間遇彎道，即減速以確保安全；第四、協助亡者及其家屬處理後事；第五、此次死傷旅客多為宜蘭、花蓮及台東的居民，故指派政務委員陳美伶親赴現場了解，並請台東縣、花蓮縣、宜蘭縣政府積極協助傷亡民眾及其家屬後續生活照顧事宜。

賴院長會中指示，各部會與地方政府全力合作，把傷害降到最低，並會儘快提出行政調查報告。

Kolas Yotaka指出，「1021鐵路事故行政調查小組」已於今日正式成立，由行政院政委吳澤成擔任召集人、交通部鐵道局局長胡湘麟擔任執行秘書兼發言人。今日並由召集人率調查小組委員至事故現場現勘，並舉行第一次小組會議，首次會議內容將確定後續調查進行方式與行政調查方向。

行政院公布，鐵路事故行政調查小組委員名單共15位：包含召集人行政院政委吳澤成、執行秘書交通部鐵道局局長胡湘麟、行政院災防辦公室主任吳武泰、行政院交通環境資源處處長陳盈蓉、國發會副主委曾旭正、國家實驗研究院副院長吳光鐘、台大學軌道科技研究中心主任廖慶隆。

以及中興工程顧問社土木水利及軌道運輸研究中心主任鍾志成、台科大學機械工程系退休副教授吳翼貽、台大土木研究所教授賴勇成、台灣世曦工程顧問公司董事長周禮良、台灣世曦工程顧問公司前副總工程師楊漢生、中華民國土木技師公會全國聯合會監事莊均緯、台北市交通工程技師公會理事長劉信宏、漢德技術監督服務公司資深顧問崔皓翔。