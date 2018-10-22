日本KYB制震器造假 南市府：相關公共工程皆無採用

2018-10-22 14:09

〔記者劉婉君／台南報導〕日本KYB制震器爆避震數據造假，且台灣是唯一外銷國，台南市政府今天表示，市府相關公共工程皆無採用。

台南市政府表示，制震器原則上是在原建築物結構已符合相關法規下，額外附加的加強耐震設計，是不會影響到建物的安全，請市民朋友不用擔心。

市府強調，市府相關公共工程皆無採用日本KYB制震器，同時也正函請相關公會單位協助清查中，以掌握受影響的建物狀況。

而針對已採用的建物，工務局將邀集相關專業結構及土木技師團體組成檢核小組，對案件逐案進行檢核，以保障市民居住安全。