接見僑團 陳建仁：面對中國威脅挑戰，台灣從沒退縮過

2018-10-22 13:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日上午接見「南加州中國大專院校聯合校友會訪問團」，肯定校友真摯的愛國情操及服務熱誠，他表示，僑胞是政府與僑居國間合作交流很重要的樞紐與橋樑，籲請海外僑胞和全體國人，大家共同心手相連，讓民主台灣照亮世界。

副總統表示，「南加州中國大專院校聯合校友會」自1978年成立以來，無論在社區服務耕耘，還是在僑界聯誼互動，或是在慈善公益的奉獻上，均令中外人士刮目相看，相當不簡單，並獲得僑界高度認同，贏得美國主流社會的肯定。

副總統說，今年適逢「南加州中國大專院校聯合校友會」成立40週年，在校友會的努力下，鑽石吧市議會並通過10月10日為中華民國日，校友會真摯的愛國情操及服務熱誠，足為各僑社團體的表率。

陳建仁提到，近年國際政經情勢變化很大，中國不斷對台灣推出具有強烈政治意圖的政策，打壓我國參與國際組織與國際社會的空間。如何維持台美關係的友好，以及雙方共同合作，來捍衛民主、維持印太區域的和平與穩定，是當前刻不容緩的議題。

副總統表示，今年6月，美國在台協會新館落成後，台美的夥伴關係就不斷穩健前進。包括在上個月，美國國務院再次批准政府上任後對台的第二次軍售；最近美國彭斯（Mike Pence）副總統在演說時，也表達美國政府對於台灣民主成就的肯定，並支持台灣的國際參與，以及對區域安全情勢的關注。這是所有台灣人民共同努力的成果。

副總統提及，台美的經貿關係最近不斷地在加強，都證明了台灣不但是美國最堅實的民主盟友、也是最可靠的貿易夥伴。

陳建仁強調，面對中國威脅挑戰，台灣從來沒有退縮過，兩年多來，在總統領導之下，台灣在各方面的發展，都已經慢慢地走出停滯困頓的環境，共同解決許多過去無法解決的問題，並建立新的制度。

副總統說，未來我們將致力於維護臺灣的普世價值—自由、民主、法治，還有市場經濟，誠如總統今年國慶演說提到，面對未來的挑戰，政府將建構整體戰略，強化國家安全、強化經濟實力及強化社會安全體系。他要籲請海外僑胞和全體國人，大家共同心手相連，讓民主台灣照亮世界。