接見青奧選手 陳建仁：讓世界看到台灣青年的活力和自信

2018-10-22 13:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日上午接見我國參加「2018年第三屆布宜諾斯艾利斯青年奧林匹克運動會」代表團，肯定選手們在青奧賽場上精彩、完美的表現，讓世界看到台灣青年的活力和自信。並勉勵他們繼續堅持、繼續努力，所有的台灣人民都等待著再次為他們喝采。

原先將接見選手的蔡英文總統，因普悠瑪號事故的後續處理改由陳建仁代表接見。副總統陳建仁表示，大家都知道在宜蘭發生了普悠瑪號的事故，讓我們為這些罹難同胞默哀，也希望受傷民眾早日康復。

陳建仁也代表總統及全體台灣人民恭喜選手們，在第3屆青奧創下非常好的成績。上個月蔡總統也在同一個地方，接見今年雅加達－巨港亞運奪牌的選手，這次亞運我們得到了17金、19銀、31銅，創下近20年來最好的成績。

陳建仁表示，他知道在場有幾位選手，也曾經代表國家參加亞運，雖然年紀都很輕，可是卻已有非常豐富的國際比賽經驗，確實相當不簡單。

陳建仁說，青奧有一個特色，就是希望全世界的青年朋友能以賽會友，互相交流。所以有國際混合團體的賽制，由各國的選手組隊共同來比賽，他相信選手們應該也交到了不少好朋友。

這次青奧台灣代表團總共奪得1金、3銀、2銅，有6面的獎牌，這是屬於大家的榮耀，也是全台灣的榮耀。選手們都是犧牲了很多娛樂與休閒，以及和親人朋友相處的時間，一再不斷的苦練，才有今天的成果。

陳建仁代表蔡總統和政府感謝選手們，透過他們的努力，以及在青奧賽場上精彩、完美的表現，讓世界看到台灣青年的活力和自信。

陳建仁說，來自枋寮的柔道選手劉俐伶，在這次國際混合團體的項目中贏得金牌。會贏的原因，她自認就是不服輸、而且很討厭輸，每一次比賽，都會一再重複的看錄影帶，檢討哪裡可以改進。這種自我要求的精神，非常值得大家來學習；另桌球選手林昀儒，今年亞運的時候也曾代表台灣參賽，這次和蘇珮綾共同在國際混合雙打項目中，獲得銅牌。

陳建仁說，擊劍選手陳弈通，今年也參加過亞運，在國際混合團體項目中獲得銀牌，也是今年青奧代表團最年輕的選手，大家都叫他「最強國中生」。跆拳道選手李孟恩，聽說本來是打籃球，後來改練跆拳道，雖然練的時間並不長，但自我要求非常高。這次一路過關斬將，最後以1比2的成績取得銀牌，堅持到最後一刻的精神，深深感動了大家，這種韌性及堅持，就是台灣精神最好的展現。

副總統指出，還有很多選手都有很優異的成績。像羽球選手黃映瑄，在國際混合團體項目中獲得銀牌；輕艇選手賴子璇，也在靜水標竿K1項目中奪下銅牌，非常不簡單，這也是我們在青奧史上第一面輕艇獎牌。