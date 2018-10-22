投票當日助選小英改罰50萬 楊烈再提行政訴訟被駁回

2018-10-22 13:31

〔記者溫于德／台北報導〕資深藝人楊烈，前年總統大選投票當日在個人臉書發文力挺蔡英文，事後遭中選會以違反「總統副總統選舉罷免法」，裁罰50萬元；楊不服，提行政訴訟抗罰。案經台北高等行政法院審理，認定裁罰妥適，判決駁回，可上訴。

前年1月16日是台灣第14任總統選舉投票日，楊烈當日在臉書發文「今天要選舉了！堅定信心不受任何干擾、威赫、誘騙！正確、勇敢選定總統：2號蔡英文」等文句；楊烈在網友告知恐觸法後刪文，卻仍被民眾檢舉違反相關規定。

中選會認為，楊烈臉書未設為不公開，民眾均可進入臉書瀏覽，加上楊的發文明確指明被選舉人號次、姓名、候選人及政黨，字義目的在於幫助使選民投票給特定候選人與政黨，認定屬助選行為，基於違反「總統副總統選舉罷免法」第50條第2款規定「政黨及任何人不得於投票日從事競選或助選活動」，開罰60萬元。

不服的楊烈提行政訴訟抗罰。北高行去年6月以裁量恣意為由，判決撤銷原處分，中選應作適法處分；中選會之後改對楊開罰50萬元，楊同樣不服、再提行政訴訟，法院上週判決駁回後，今公布理由。

新聞稿指，「總統副總統選舉罷免法」第50條第2款與「公職選罷法」第56條第2款均已規定「禁止任何人於投票日從事競選獲助選活動」，且即便臨時起意，在投票日利用電腦社群軟體、如個人公開臉書網頁，以動態時報貼文方式主選，仍屬違法在投票日主選，因此，楊烈貼文內容具違法故意，應依法受罰。

新聞稿也說，曾參與立法委員選舉的楊烈，對法律限制知悉甚詳，卻故意違法，加上又是知名公眾人物，受民眾關注程度較高，其貼文對選舉公平秩序之破壞不容忽視，但審酌本件並非有組織、系統、計畫性的違法行為，認定中選會依法定罰鍰最低額度作出裁罰無誤，駁回楊烈請求。