33件中國金援大選情資 調查局證實涉及中政府機關

國民黨立委曾銘宗追問，33件中國金援台灣大選的情資，是否皆涉及中國政府機關、機構？調查局長呂文忠（左）表示：「可以這麼說」。（記者方賓照攝）

2018-10-22 12:42

〔記者涂鉅旻／台北報導〕調查局長呂文忠稍早在立法院內政委員會透露，目前調查局搜集33件中國金援台灣大選的類似情資，對此，國民黨立委曾銘宗稍早在該委員會質詢時問，這33件情資的樣態為何？呂文忠表示，各種樣態皆有。曾追問，這些情資，是否皆涉及中國政府機關、機構？呂表示：「可以這麼說」。

國民黨立委黃昭順稍早在立法院內政委員會質詢時，詢問調查局掌握中國金援台灣候選人的真偽與情形，呂文忠透露，調查局目前搜集33件類似情資。曾銘宗稍早也在立法院詢問，中國資金影響選舉，是否確有其事？且這些案例是跟台商、中國政府機關還是相關機構有關？

對此，陸委會主委陳明通表示，現在搜集33個情資，但指須請調查局說明細節。呂文忠答詢表示，各種樣態都有。他也說，當然有很多是中國方面透過台商的金援。

曾銘宗追問，這33個情資之中，有無「純台商」金援？呂文忠表示，如果純台商，依法是可以做政治獻金的。

曾銘宗詢問，所以這33個情資，皆是涉及中國政府機關或機構？呂文忠表示：「可以這麼說」，而相關情資有一部分已立案，但須端看情資掌握程度。曾問，目前已立案的案件數多少？呂表示，調查局為進一步統計，但他也證實，確定有已立案的案件。