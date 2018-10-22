外交部證實 俄羅斯正研議放寬台灣商旅簽證

立法院外交及國防委員會２２日開會，外交部長吳釗燮列席備詢。（記者方賓照攝）

2018-10-22 12:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣實施對俄羅斯旅客免簽之後，外媒報導俄羅斯政府正在研究，放寬對台灣商旅的簽證規定。外交部長吳釗燮今天證實此事，並表示正在討論當中。

我國推動「新北向」促進觀光，自9月6日起對俄羅斯試辦免簽。俄羅斯主流媒體《消息報》（Изве́стия）本月報導，因應台灣對俄羅斯旅客實施免簽，俄羅斯外交部正在考慮採取互惠措施，簡化台灣旅客和商人赴俄的簽證制度。

但報導也指出，一位俄國外交官坦言，俄羅斯遵循「一中」，正式承認「台灣是中華人民共和國一部分」，因此任何與台灣的政府間協議都是不可能的。但莫斯科仍希望達成一個可接受的解決方案，放寬對台灣的簽證制度，現在必須等待可能長達兩個月的文書作業。

吳釗燮今天列席立法院外委會報告並備詢。民進黨立委蔡適應質詢時提到，我國人赴俄羅斯「簽證超級難辦」，當我方對俄羅斯試辦免簽，建議外交部和俄羅斯協商簡化措施，「至少電子簽或落地簽」。吳釗燮回應時則證實說，我方宣布之後，「俄羅斯政府也覺得應該有些相應的調整，正在討論當中」。

另，蔡適應也關切我原計畫捐贈3架UH-1H直升機及50輛M998悍馬車給布吉納法索，台布斷交後，外交部則規劃轉送第三國，已經確認對象，據悉為中南美洲友邦，但尚未啟運。對此，吳釗燮今答詢時也表示，由於軍備品是美方提供，目前美國尚未同意，故無法進行，將爭取時間盼美方儘快同意。

蔡適應也進一步說，有些友邦因不良人權紀錄，遭聯合國點名，外交部應嚴密關注相關裝備援贈，有無可能被濫用。吳釗燮對此回應，我方小心謹慎處理，不會出現這樣的情形。