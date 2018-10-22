我捐款WHO若無法執行 外交部：可用作協助其他公衛

2018-10-22 11:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕我欲捐款100萬美元給世衛組織（WHO），但因中國因素卡關，捐款程序迄未完成。外交部長吳釗燮今天首次表示，我方也和其他與WHO有非常直接管道的組織討論，如果最後真的有困難，可能結案繳回，或作其他協助全球公衛事項之用。

蔡英文總統五月宣布，將捐贈100萬美元給世衛組織（WHO），但捐款程序迄未完成。據了解，我方希望用「台灣」或「中華民國」名義捐款，但因中國拒絕，至今還卡在協商階段。

立法院外委會今天召開會議，吳釗燮出席業務報告並備詢。吳釗燮回答民進黨立委蔡適應質詢時說，世衛大會時非洲爆發伊波拉疫情，有美方官員於是提出想法，指出台灣若在對抗伊波拉疫情上有所協助，對國際形象有幫助，我方呼應這樣的建議，希望捐款給WHO作為對抗疫情之用。

但捐款至今卡關，吳釗燮在回應民進黨立委羅致政質詢時坦言，核心問題是政治上的干擾，「中國因素是免不了的」。外交部國組司司長陳龍錦說我方持續和WHO秘書處協調、交涉，WHO其實是樂觀其成，到目前為止都沒有放棄促成這件美事的努力，我方也表達「可以考慮展現適當彈性」。

蔡適應追問此案執行的期限是何時，羅致政也詢問若無法執行將如何處理？有無考慮循2014年模式，透過美國捐助？吳釗燮答說，目前沒有考慮選擇透過美國捐助的方案，我方也正和其他與WHO有非常直接管道的組織討論，但如果最後執行真的有困難，可能結案繳回，或還是可用作其他協助全球公衛事項之用。