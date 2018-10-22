反駁柯文哲「台灣商品說」 吳釗燮「還好他是台北市長」

2018-10-22 10:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北市長柯文哲在外媒專訪中說，台灣對美國總統川普而言，不過是「架上商品」。外交部長吳釗燮今天在立法院答詢時反駁「非常不認同」，更直言「還好他（柯）是台北市長」。吳釗燮表示絕對不同意此說法，因台灣是主權獨立國家，有自己的外交政策和國家利益，「台灣是非賣品」。

《彭博》19日刊出以《台北市長認為台灣不過是川普架上的一個商品》（Taipei Mayor Says Taiwan Is‘Just a Product on a Shelf’for Trump）的柯文哲專訪報導，以「未來可能是總統人選的觀點」為視角撰寫。柯文哲在訪問中說，對美國總統川普來說，台灣不過就是「貨架上的商品」，台灣必須接受自己地位就是美中兩大強權遊戲的棋子。

立法院外委會今天召開會議，吳釗燮出席業務報告並備詢。民進黨立委羅致政和國民黨立委江啟臣質詢時提及此事，詢問吳釗燮看法。吳釗燮一聽到「台灣商品說」，馬上反駁「絕對不同意，Taiwan is not for sale」。吳釗燮回答江啟臣質詢時，更直言柯曾有許多涉及外交的談話，令他印象深刻，「我非常不認同（他的國際觀），還好他是台北市長」。

吳釗燮強調，台灣是非賣品，柯用這種名詞形容「我是很訝異」，因台灣是主權獨立國家，有自己的外交政策和國家利益，政府作為也是捍衛自己利益，「賣給誰、賣給誰從來沒有出現在我們外交思考裡」。

羅致政指出柯文哲的「台灣商品說」有兩大謬誤，一為「小國不需要外交」，另一則是「國際社會中只有價格、沒有價值」的邏輯，並建議外交部應有正式說法。

吳釗燮回應說，「小國更需要外交」，例如很多人覺得台灣對美外交工作做的還算成功，「做得比我們好的可能就一兩個」。吳釗燮先前參加太平洋論壇，也實際了解到挪威年度援外規模達7千1百萬美金，「也是小國但比我們更賣力」。

吳釗燮也說明台灣價值在於「民主、自由經濟和安全」，台灣捍衛民主、自由與人權等普世價值，成為區域模範，也是自由開放經濟體的模範，台灣不斷捍衛自己安全和區域穩定，也是台灣價值所在。