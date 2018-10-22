焦糖哥哥發文反駁「高雄又老又窮」說

2018-10-22 10:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕對於韓國瑜陣營說的「高雄又老又窮」，焦糖哥哥在臉書發文反駁，他強調以前常接高雄商演時，從未聽高雄民眾，把這座城市說得如韓國瑜陣營所言那般不堪，最後他祝福海洋城市高雄。

36歲的「焦糖哥哥」陳嘉行，目前已離開兒童主持工作，轉型經營餐廳，此次在臉書發文挺高雄，引起網友迴響。

網友意見有贊成有反對，有人說：「這次如果讓韓國瑜選上，就等於全高雄人都自己承認又老又窮」，但也有網友認為「有點斷章取義的感覺，不完全代表是其他北漂族經歷」。

焦糖哥哥在臉書指出，對於韓國瑜陣營說「高雄又老又窮」「高雄又老又窮」聽起來真是非常刺耳，我不懂他們說「高雄又老又窮」是指高雄人還是高雄這個城市？還是以上皆是？

他說，如果說高雄人老，是覺得老人不應該活著嗎？這些你鄙視的老人，他們跟你一樣年輕過，想來選市長的人卻不體恤他們，在媒體上訕笑他們老？你還真有教養啊！推你上台發言的主事者真英明！

焦糖哥哥說，少拿經濟數據不好來呼嚨，以前經濟數據漂亮的高雄，是靠重污染的重工業換來的，是犧牲高雄所有人居住生活品質與職涯選擇換來的，但諷刺的是，經濟成果的好處，非大多數的高雄人享有，而苦果卻是高雄人在擔！

焦糖哥哥強調，以前比較常接高雄商演時，到過了愛河、新崛江、夢時代、義大世界、衛武營等大大小小商場，我接觸到的每一位朋友，我從未聽他們抱怨高雄，把這座城市說得如韓國瑜陣營所言那般不堪。

他說，我自己也愛高雄，不用嗆我在台北工作什麼的，我隨時準備要報考高雄中山大學社會系碩士班，我巴不得立刻搬去高雄生活幾年，不過最終我還是希望有天能回故鄉台中發展，因為國民黨口中的台中一樣不堪，但我始終都是台中長大的孩子。

焦糖哥哥說，如果有興趣深入了解高雄，去書店找一下台灣史書籍，你們會驚訝日治時期原先的規化（尤其是旗津），與後來國民黨統治時期的比較，不多說去讀就知道。

焦糖哥哥表示，沒有人的生活是完美的，人生活的城市也一樣，如果你真的覺得高雄不好，那你有沒有想過試著努力一下，為自己也為別人。把你對於市政的疑問和建議，去跟選區的議員反映，寫信到市長的粉專，在沒試過所有可能的辦法前，別說不可能。祝福福海洋城市高雄。