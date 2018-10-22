普悠瑪宜蘭翻車 部分屏東候選人致哀暫停造勢

2018-10-22 10:00

〔記者李立法／屏東報導〕台鐵普悠瑪號翻覆釀成重大傷亡，舉國哀悼，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉及多位縣議員候選人，不分藍綠，紛紛宣布停止選舉造勢活動，為傷者祈福，並呼籲國人齊心協助罹難者家屬及傷者度過難關。

蘇清泉昨晚以重症醫師身分，呼籲民眾踴躍捐血救助傷者，蘇清泉所屬安泰醫療團隊與醫師公會，將與衛生及搶救相關單位保持聯繫，隨時可投入救災。

包括民進黨籍縣議員候選人李世斌、國民黨籍縣議員候選人唐玉琴、曾義雄等人，也紛紛透過臉書宣布暫停一切選舉活動，共同為傷者祈福。