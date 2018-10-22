幻象優勢不再？空軍屬意美軍這型戰機擔任高空攔截角色

空軍過去曾和美方討論採購戰機需求，F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機是空軍最希望能用來執行高空攔截任務的機種。（路透）

2018-10-22 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕空軍日前和法國達梭航太簽訂5年期約107億元的「幻象戰機機體零附件開放式契約」，並針對雲母、魔法兩型飛彈進行延壽換裝，不過這只能維持幻象機隊正常運作。相比F-16及IDF兩型戰機，幻象戰機未能進行性能提升，使得我國高空攔截戰力未向上躍進；據悉，空軍過去曾和美方討論採購戰機需求，F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機是空軍一直以來最希望能用來執行高空攔截任務的機種。

根據《上報》報導，在去年的台美國防安全會議中，我方曾提出F-35B戰機需求，雖未被美方否決，但在獲得期程上須等數年，空軍也未明確提出F-35B的需求架數，因此並未獲得實際進展。據悉，空軍在與美方私下溝通時，雙方都認為F/A-18E/F戰機較符合台灣，但此議題「並未在檯面上討論」。

相比F-16升級為F-16V戰機、IDF戰機透過「翔昇計畫」性能提升，幻象戰機僅透過法方後勤維修合約以及雲母、魔法兩型飛彈延壽，實質上並未進行性能提升，然而目前幻象戰機雖是我國執行高空攔截的重要戰力，但中國引進Su-35戰機，幻象戰機的優勢已相對被減弱。

據了解，空軍屬意擔任高空攔截任務的機種還是以美製戰機為主，F-35B戰機雖是優先考慮機型，但取得有其難度，因此美軍現役F-15C/D與F/A-18E/F等戰機仍在爭取名單中。不過空軍認為，F-15C/D戰機航程遠且攻擊力強，美方不會同意給台灣F-15C/D；F/A-18E/F戰機則是曾有迫降台南的記錄，加上該機型具備強大電戰能量，台灣也有維修能力，因此是目前空軍最希望能獲得，並用來擔任高空攔截任務的機種。

F-16升級為F-16V戰機，年底會交付4架給空軍。（陳姓航迷提供）

IDF戰機透過「翔昇計畫」進行性能提升。（資料照）