普悠瑪出軌嚴重傷亡 盧秀燕宣布暫停所有競選活動

2018-10-21 23:53

〔記者陳建志／台中報導〕普悠瑪列車今天下午在宜蘭發生出軌的重大意外，已造成至少18人死亡、100多人受傷的不幸狀況，許多警消救護人員正在積極搶救傷患並處理後續。

國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部，今晚發出新聞稿表示，面對如此不幸的事件，舉國上下都希望每一位傷者能從危急的狀態當中脫險，此時此刻，沒有理由再進行相關的競選活動，因此即刻起，盧秀燕決定暫停所有競選行程，總部也正聯繫各項既有的選務安排儘速停止相關宣傳及活動，將跟市民一起祈禱，希望不要再有更多的傷亡。