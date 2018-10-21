竹縣長候選人楊文科號召為普悠瑪號死傷者祈福

2018-10-21 21:55

〔記者黃美珠／竹縣報導〕為普悠瑪號死傷者祈福！國民黨新竹縣長候選人楊文科透過幕僚，在其臉書粉絲頁和line@號召所有鄉親、支持者，大家一起集氣，為普悠瑪號意外的傷、亡者祈福。

下方還羅列出各媒體的即時新聞連結網址，提供所有關心者隨時關注最新的救援發展。

楊文科陣營所發佈的全文如下：

台鐵今（21日）下午傳出普悠瑪翻車的重大事故，6432次普悠瑪自強號出軌翻覆，目前警消證實已17死，百人輕重傷，請大家集氣，為傷、亡者祈福。

自由時報電子報：

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聯合新聞網：

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