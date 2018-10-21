李天生、林佳龍聯合競總成立 憂民調高「分票」落選

2018-10-21 23:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里、霧峰選區市議員參選人李天生與台中市長林佳龍的大里聯合競選總部今天成立，現場擠進上千位支持者，「凍蒜」聲不斷，林佳龍表示，李天生專業認真，服務親切有口皆碑，呼籲大家「選擇天生、幸福人生」；李天生因上屆拿下最高票，初選民調也拿第一，擔心高知名度遭「分票」落選，懇請大家「唯一支持李天生」。

李天生與市長林佳龍的大里聯合競選總部今天成立，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不斷，除市長林佳龍、交通局長王義川、立委何欣純、市議員何敏誠、市黨部主委何明杰、龍友會會長林素娟與多位里長、社團幹部及上千位支持者到場力挺，現場氣氛熱絡。

林佳龍站台時表示，大里霧峰3、40年無法解決的事情，在他任內都獲得突破解決，包括公一結合大里公所，推動大里第15期市地重劃案；近4百公頃的「擴大大里都市計畫」也起死回生；夏田里遭污染的農田則將推動夏田產業園區，透過這些都市計畫，不但能解決違章工廠無處可去的問題，也將讓大里脫胎換骨。

林佳龍並再轟對手盧秀燕，將總部設在大里沒推動建設，且無視他上任後空污逐漸改善的事實，卻說大里空污最嚴重，將大里污名化，打擊正要起飛的大里房價和發展，相信不會得到大里人支持，並要大家「票開出來給她看」。

林佳龍並說，李天生專業認真，基層走透透、服務親切，同時擔任黨團總召，為市政辯護、護航，希望大家不要分票，集中選票支持李天生連任。