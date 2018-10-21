南市長候選人陳永和暫停選舉活動5天

2018-10-21 22:15

〔記者萬于甄／台南報導〕因台鐵普悠瑪翻車意外造成嚴重傷亡，震驚全國，台南市長候選人陳永和晚間在臉書公布，為乞求普悠瑪乘客平安，暫時停止競選活動5天。

陳永和表示，發生這樣的事情誰都不願意，目前會先停止競選活動5天，未來若有需要協助的地方，他也會全力幫忙，同時希望傷亡人數能夠降至最低。

此外，民進黨候選人黃偉哲也公布即刻起至22日晚間停止競選活動，全力協助政府救災。無黨籍許忠信則表示，雖意外災難讓人痛心，但競選活動關係台南未來，因此，競選活動照常。