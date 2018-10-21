周永鴻「一馬當先」 提出弱勢關懷政見

2018-10-21 22:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）議員候選人周永鴻今天舉辦「走走走 勇闖潭雅神」親子活動，藉由領馬體驗及親子闖關遊戲等活動，讓小朋友認識潭雅神地區，並發表「弱勢關懷」政見及啟動「日日有好政」計畫，未來每天都會在社群網路上公布一則自己的政見。

周永鴻表示自己來自單親勞工家庭，媽媽以棉薄的女工薪水撫養周永鴻和妹妹長大，每個學期最尷尬的就是繳學費的時刻，總要拜託老師「可不可以晚點繳」，周永鴻和妹妹也常常被送到不同的親戚家暫住，也常常因為母親工作繁忙而吃到餿掉的食物。

周永鴻靠著社會的各項幫忙成為台大碩士，時常在想「如果社會的支援網路更加完備，母親和我們是不是就不會過得那麼辛苦？」因此秉持回饋社會的心，提出定期舉行弱勢家庭活動及爭取預算增加弱勢獎助學金的政見，希望每一位弱勢家庭的小孩都能安心長大。

周永鴻表示，除了弱勢家庭，身心障礙兒童發展也是他相當重視的問題，除了傳統的治療、學習方法，研究證實馬術治療對腦性麻痺、過動、學習障礙的孩子幫助很大，但特殊兒童未有公開取得新興資源的平台，因此新興的治療方式往往推廣的非常緩慢，若當選市議員將努力推動特殊兒童資源平台，讓特殊兒童可以有更多機會回歸社會。

周永鴻表示，透過與馬匹互動跟騎馬，可以讓身心障礙兒童獲得自信，在生理上也有正面的幫助，在潭雅神地區神岡與鄰近的豐原都有馬場，除了是重要的觀光資源，也可以加強推廣馬匹治療，為身心障礙兒童提供更多學習的選擇。

現場領馬體驗，大小朋友爭相牽引馬匹，玩得不亦樂乎，闖關活動則加入許多潭雅神地區小知識，讓小朋友藉由玩樂認識家鄉；與會家長稱讚周永鴻很用心，有看見未來弱勢的需求，希望未來能多舉辦親子活動。